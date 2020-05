Rinnovo Mertens, nuovo stop! Repubblica: il Chelsea ha accelerato, sono arrivate garanzie da Lampard

Ultime calcio mercato Napoli - Un presente con tante incognite ancora da definire e un futuro che ha il sapore della rivoluzione tecnica. E il reparto offensivo quasi certamente sarà stravolto. Il Napoli è pronto. Otto attaccanti attualmente in organico, ma probabilmente ne resteranno soltanto due, Matteo Politano e Lorenzo Insigne. Per gli altri la maglia azzurra diventerà soltanto un ricordo. José Callejon lascerà per fine contratto e probabilmente lo imiterà pure Dries Mertens.

Mertens pronto all'addio, può andare al Chelsea

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Repubblica:

"La trattativa infinita per il rinnovo, che sembrava avviata verso l’epilogo giusto dopo il pranzo al Vesuvio tra il belga e De Laurentiis, ha vissuto un nuovo stop. Probabilmente definitivo. Le parti si sono allontanate e al momento Mertens sembra lontano dal Napoli: l’Inter si è mossa da tempo, ma il Chelsea ha accelerato nell’ultimo periodo dopo un colloquio tra l’allenatore dei Blues, Frankie Lampard e lo stesso Mertens che avrebbe avuto le garanzie necessarie. " Ciro" non vorrebbe lasciare la città di cui si è innamorato, ma il barometro delle sensazioni è negativo. La situazione resta imprevedibile, ma il divorzio è un’ipotesi concreta. Mertens non ha ancora comunicato ufficialmente la sua scelta, ma ha già in mente la strategia di uscita: vorrebbe superare Hamsik e diventare il miglior marcatore della storia del Napoli per poi congedarsi".

