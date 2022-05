Sportmediaset - Rinnovo Mertens: nodo durata, intesa sull'ingaggio

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie di calciomercato su Mertens e il rinnovo con il Napoli calcio. Trattano l'attaccante belga e Aurelio De Laurentiis riguardo il possibile prolungamento. Arrivano aggiornamenti da Sportmediaset.

Rinnovo Mertens Napoli: le ultime da Sportmediaset

Dires Mertens e il Napoli trattano per rinnovare il contratto e continuare insieme ancora questa fantastica avventura che dura ormai da anni. Le parti sono più vicine per un accordo riguardo la diminuzione dell'ingaggio del giocatore. Mertens andrà a guadagnare con il Napoli una nuova cifra tra l'1,2 e 1,5 milioni di euro a stagione. Rimane ora però il nodo legato alla durata del contratto dell'attaccante. Il giocatore spinge per un biennale alle nuove cifre pattuite, mentre il club spinge per un contratto annuale con opzione per un altro anno.