Rinnovo Mertens, Il Roma: il Napoli non ha accettato l'idea di perderlo a zero, non è da escludere un accordo in extremis

Quel post sui social non è passato inosservato, qualche giorno fa Mertens ha scritto a Callejon spiegando che “questo potrebbe essere l'ultimo anno insieme”. Una conclusione logica, dato che entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2020, come racconta l’edizione odierna de Il Roma:

“Il Napoli lavora al rinnovo di Callejon, con parti vicine, mentre quello di Mertens è in standby, al momento sospeso. Non c'è intesa dal punto di vista economico e dunque, sulla carta, Mertens è all'alba della sua ultima stagione al Napoli. Ma la società non ha ancora accettato l'idea di perderlo a zero il prossimo anno e dunque, nel pieno del mercato, tutto può ancora accadere. Il mercato è imprevedibile e da qui al 2 settembre può succedere di tutto, così come non è da escludere - ma sarebbe sorprendente - un accordo in extremis per prolungare il suo attuale contratto in scadenza”