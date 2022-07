Rinnovo Mertens, De Laurentiis pretende una risposta in settimana! Giuntoli ha bloccato il suo eventuale sostituto

Sono di dominio pubblico le offerte fatte dal Napoli a Dries Mertens: 2,5 milioni per un altro campionato per l’attaccante belga, 35 anni. «Entrambi stanno facendo le loro valutazioni e devono farci sapere se hanno intenzione di accettare o meno» , ha spiegato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

Mertens-Napoli, le ultime

Il presidente ha intenzione di spingere sull’acceleratore, pretendendo entro la fine della settimana una risposta definitiva:

"Il Napoli è convinto di aver fatto del suo meglio per trattenere entrambi. Mertens alla maglia azzurra ha già dato virtualmente addio, dopo la scadenza del suo contratto. Il ds Giuntoli ha bloccato pure il suo eventuale sostituto: lo spagnolo Deulofeu. Dentro o fuori: è iniziata per entrambi la settimana della verità"

