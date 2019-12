Rinnovo Mertens, CorSport: fonti Napoli fanno filtrare di una telefonata con De Laurentiis non più tardi di due giorni fa, la situazione

Notizie Calcio Napoli - Una corsa contro il tempo è quanto servirebbe al Napoli per trovare un accordo con Mertens prima della mezzanotte del 31 dicembre, alla vigilia del giorno in cui Dries guadagnerà il diritto di potersi accordare a parametro zero con un altro club. La situazione? Complessa, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“De Laurentiis gli ha proposto un biennale alle medesime cifre attuali, e dunque 4,2 milioni a stagione, mentre Mertens vorrebbe un triennale. Dries a Napoli rimarrebbe volentieri, fonti societarie fanno filtrare di una telefonata tra i due non più tardi di due giorni fa. Nei pressi del giocatore, invece, si racconta che l’ultima chiacchierata è andata in scena nel giorno dell’ingresso di Gattuso: stop. Mertens è corteggiato dall’Inter e dal Borussia Dortmund e ha offerte super in Cina, per la precisione a Shanghai, e in Arabia Saudita (scartata). Per rinnovare con il Napoli? Vorrebbe un triennale, un anno in più. In realtà c'è distanza anche sul valore del bonus alla firma: un milione, non eccessiva”