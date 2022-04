Rinnovo Mertens, ADL gli offre 1 anno di contratto a 2 milioni netti: niente bonus né clausole

Notizie calcio Napoli. Le parole di Aurelio De Laurentiis lasciano ben sperare per il rinnovo di Mertens: il presidente del Napoli, inizialmente orientato verso l'addio all'attaccante belga, sembra adesso intenzionato ad offrirgli un rinnovo contrattuale che consentirebbe a Dries di vestire la maglia azzurra anche per la prossima stagione. Al momento il contratto che lo lega alla SSC Napoli scade a giugno e, anche se l'accordo prevede un'opzione per il rinnovo, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di esercitarla.

Rinnovo Mertens, ecco l'offerta di De Laurentiis

Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, svela finalmente le reali cifre messe sul piatto da De Laurentiis per il rinnovo. Il presidente del Napoli parrebbe disposto ad offrire a Mertens un nuovo contratto per 1 anno a 2 milioni di euro natti. Una decurtazione non da poco, dal momento che adesso Mertens guadagna circa 4,5 milioni netti all'anno. L'offerta di De Laurentiis, inoltre, non prevede alcun tipo di bonus né opzioni di rinnovo per l'anno successivo.

Per rimanere a Napoli, dunque, Mertens dovrebbe accettare una soluzione unilaterale, che lo rivedrebbe nella stessa situazione attuale anche l'anno prossimo. Niente clausola esercitata, dunque, ADL punta ad un contratto ex novo: Mertens risponderà a fine stagione, ma la volontà di continuare c'è.