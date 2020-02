Il Mattino - Mertens vuole restare per altri 3 anni! Chiesto maxi compenso ad ADL, i dettagli

I colleghi dell’edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito al possibile rinnovo di Dries Mertens col Napoli:

“E allora, l’offerta del Napoli e di De Laurentiis non è poi così da buttare via: altri 3,5 milioni di euro all’anno, fino al 2022. Ora ne guadagna 4. Non male. L’uomo dei 121 gol non è un tipo così semplice come appare: nel- la sua scelta deve valutare il pe- so dell’orgoglio ferito, dell’ego- latria. Il discorso delle «mar- chette» cinesi fatto da De Lau- rentiis mica gli è piaciuto, an- che se in questi mesi i due han- no parlato almeno due volte, faccia a faccia, chiarendosi. Lo scenario di Mertens è cambiato: lui al Napoli vuole restare. Ma pone delle condizioni: la più im- portante prevede che al momen- to della firma del prolungamen- to (eventuale) incassi a titolo di bonus 5,5 milioni di euro. D’al- tronde, come ha fatto Haaland poche settimane fa prima di fir- mare con il Borussia Dortmund (e lì i milioni erano 15). Insom- ma, lo scenario è un po’ più defi- nito. Con una minaccia vera. Che si chiama l’Inter. Mertens vuole restare in Italia ed è affa- scinato dalla corte fatta da Ma- rotta. Un corteggiamento anco- ra in punta di piedi, nessun vero affondo: ma una certezza, ovve- ro Mertens aspetterà il Napoli ancora un po’. Diciamo un me- se. Poi si sentirà libero di andare altrove.

Sì, Mertens ha fatto sapere al ds Giuntoli che è pronto ad abbas- sare il suo ingaggio (nella parte fissa) e anche ridurre la richie- sta dei 5,5 milioni di bonus che De Laurentiis considera inaccet- tabile. E Giuntoli ha anche lui fatto un’apertura, nel senso che ha dato una disponibilità del Na- poli ad alzare la propria offerta. Insomma, distanze ridotte ma sempre distanze. Certo, farebbe effetto vedere perdere a parame- tro zero un calciatore che, nono- stante i 33 anni, ha una valuta- zione di almeno 25 milioni. Vi- sta la situazione in campionato, De Laurentiis non aveva partico- lare fretta. Ma ora occorre getta- re le basi per la prossima stagio- ne. Mertens può far parte del progetto? Diciamo che l’idea è di una rivoluzione che deve par- tire proprio dai senatori (oltre al belga, Allan e Callejon) ma forse l’unico per cui c’è una pausa di riflessione".