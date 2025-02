Rinnovo Meret, nei prossimi giorni nuovo summit per definire il contratto! Il portiere si è posto un obiettivo contro l'Udinese

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli vanta uno score casalingo impressionante contro l’Udinese: cinque vittorie nelle ultime cinque partite, ma dalla stagione 2017-18 subiscono sempre almeno un gol.

Come scrive Tuttosport, domenica sera ci proverà Alex Meret, secondo in Serie A per clean sheet (9) alle spalle di Sommer dell’Inter, ad interrompere questa striscia: "nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra l’agente del portiere friulano ed il Napoli per definire l’accordo sul rinnovo fino al 2027".