Rinnovo Meret, Cm.com - Due le richieste degli agenti al Napoli: i dettagli

Il portale Calciomercato.com fa il punto sulla situazione del Napoli e sul prossimo mercato, quando occorrerà fare un punto deciso anche sulla questione portieri: "Lì le incognite più grandi per quanto riguarda permanenze e rimpiazzi. Tanto girerà attorno alla situazione Ospina, il cui contratto scadrà tra poco più di due mesi, e a quella di Meret, pronto per diventare il nuovo titolare".

Calciomercato Napoli, rinnovo Meret: le richiesta

Nel prossimo calciomercato del Napoli però bisognerà anche incontrarsi e parlare con gli agenti di Alex Meret. Lo scrive Cm.com:

"Ospina dirà addio al termine della stagione, così ecco che Meret sarà messo al centro del progetto. La voglia di restare c'è, l'ha dichiarato lui stesso ieri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Il mio futuro lo vedo e lo immagino in azzurro. Sto benissimo a Napoli e il mio primo obiettivo è quello di trovare una continuità con questa maglia e poter giocare qui anche in futuro. Per il prossimo anno è quello che desidero e farò di tutto per centrare questo mio traguardo".

Alex Meret

Prove di fiducia per il futuro, dunque, tra Meret e il Napoli. Bisognerà ragionare anche sul futuro non lontano perché il contratto di Meret scadrà tra poco più di un anno (giugno 2023) e il Napoli dovrà sedersi con il suo entourage per parlare di rinnovo. Centralità nel progetto e continuità, questi i due punti chiave per proseguire nel rapporto insieme. Il finale di stagione potrebbe essere dalla parte di Meret, pronto a fare le prove generali in vista del futuro".