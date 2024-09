Rinnovo Kvaratskhelia, SKY: incontro a breve, pronto mega ingaggio alla Lukaku e non solo

Calciomercato Napoli, rinnovo in arrivo per Khvicha Kvatatskhelia: lo confermano i colleghi di SkySport. Blindato da Antonio Conte quest’estate quando il procuratore parlava di cessione attirato in particolare della sirene del PSG, ora l’attaccante georgiano - che ha voltato completamente pagina pure in campo subito con prestazioni importanti - è pronto a mettere nero su bianco.

Rinnovo Kvaratskhelia, le ultimissime da SkySport

Come confermato dall’emittente, infatti, le parti si incontreranno a breve per definire. La proposta del club dovrebbe essere con un ingaggio importante che con bonus andrebbe a pareggiare lo stesso stipendio di Lukaku che è attualmente quello più alto in rosa. Il tutto prolungando di altri 5 anni e con clausola rescissoria.