Rinnovo Kvaratskhelia, Khvicha si è sentito speciale dopo le parole di un tesserato del Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Ora che anche la vicenda Osimhen ha avuto il suo epilogo, il Napoli può cominciare a pensare alla programmazione del futuro, partendo dal rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ci sarà molto da lavorare per arrivare alle strette di mano, anche se il clima sarà sicuramente più sereno rispetto al tormentone per il nigeriano:

"La questione è fondamentale, perché il georgiano continua a guadagnare poco rispetto al suo effettivo valore. De Laurentiis in estate ha respinto l’assalto del Psg, si è mosso in prima persona durante l’Europeo, accompagnato dall’a.d. Chiavelli e il d.s. Manna, per far capire a Kvara quanto il nuovo Napoli stava nascendo intorno al suo talento: parole che hanno lasciato il segno nel giocatore, soprattutto quelle di Conte, che ha fatto sentire Khvicha un giocatore speciale"