Rinnovo Kvaratskhelia, fissato l'appuntamento: ADL gli propone lo stipendio più alto della rosa

Georgia-Grecia, Aurelio De Laurentiis tiferà per Kvaratskhelia affinché - tramite la vetrina continentale - Kvicha possa accrescere ulteriormente il suo valore grazie a Euro 2024.

Rinnovo Kvaratskhelia, pronta la proposta di De Laurentiis

Tuttavia non è nei programmi la sua cessione quest’estate. Il club ha già organizzato quella di Victor Osimhen con cui farà cassa per oltre 100 milioni di euro, ma il discorso è potenzialmente in prospettiva.

Nel frattempo ADL ha già dato appuntamento all’attaccante per il rinnovo ed è pronto ad offrirgli lo stipendio più alto della rosa, a eccezione di Osimhen che però appunto saluterà: 6 milioni di euro. Non mancheranno inserimenti di top club ma la società è forte di un contratto già in essere fino al 30 giugno del 2027.