Rinnovo Kvaratskhelia, CorSera: è un rebus, gira anche voce che...

Calciomercato Napoli, c'è bisogno del miglior Khvicha Kvaratskhelia dentro e fuori dal campo. Sul rettangolo di gioco per le giocate da fuoriclasse qual è e fuori per la serenità sul fronte rinnovo contrattuale.

Sono diversi i big di Serie A su cui pende un punto interrogativo e il Corriere della Sera cita anche il georgiano.

"Il contratto del georgiano del Napoli scade invece nel 2027 e il rinnovo è un rebus. Dicono abbia già la testa altrove. I 5 gol in 13 gare non sono pochi, ma può dare di più. «Ha grande voglia di essere protagonista» garantisce Antonio Conte. Se è davvero così, per lui come per gli altri è ora di gettare la maschera. Alziamo il sipario?"