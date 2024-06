Rinnovo Kvaratskhelia, CdM: distanza fra le offerte di Napoli e PSG, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Del futuro di Kvaratskhelia fra rinnovo e accordo col PSG, ne parla così il Corriere del Mezzogiorno:

"Antonio Conte vuole ripartire da almeno due punti fermi: il capitano Giovanni Di Lorenzo (che ieri ha lasciato momentaneamente, per impegni familiari, il ritiro della Nazionale) e Khvicha Kvaratskhelia. Kvara è molto allettato dall’offerta del Paris Saint Germain. Secondo l’Equipe il club francese avrebbe già l’accordo con il calciatore e il suo entourage ma dovrà trovare un’intesa economica con il Napoli che però non vuole cedere il giocatore. Ecco perché nelle ultime ore Manna e il procuratore del calciatore georgiano Mamuda Jugeli stanno trattando il rinnovo del contratto che scade il 30 giugno del 2027. La società partenopea è arrivata ad offrire al calciatore 5 milioni di euro che non pareggia al momento quella del club francese disposta ad offrirne 6 più bonus al calciatore. Insomma, si tratta ad oltranza".