Rinnovo Koulibaly, Repubblica: De Laurentiis pronto ad offrire 20mln in quattro anni! I dettagli sulla proposta Juve

La Juventus insiste per Kalidou Koulibaly. La società bianconera ha individuato il senegalese come l'erede di de Ligt, come racconta l'edizione online di Repubblica.

Mercato Napoli, le ultime su Koulibaly

"La Juventus - nei colloqui con il suo procuratore - ha offerto un contratto di quattro anni a 6.5 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis, però, vuole blindare il suo capitano ed è disposto - quando il calciatore arriverà a Dimaro - a offrire un rinnovo a 5 milioni per quattro anni"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli