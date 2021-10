Rinnovo Insigne, Gazzetta: Lorenzo tifa Napoli, ma rifiuta offerte al ribasso! Occhio all'estero, l'intesa può arrivare grazie ad una cosa

Napoli Calcio - A Napoli c’è un clima surreale. Tutto funziona a meraviglia, con Lorenzo Insigne protagonista. Eppure la pratica per il contratto a vita stenta a partire, secondo la Gazzetta dello Sport.

"Ieri De Laurentiis ha pranzato con l'agente, sa benissimo che Lorenzo rifiuta un ribasso a quota 3,5 milioni. Lui ora ne guadagna 4,5 e vorrebbe avere un riconoscimento. Niente da fare. Così tutti preferiscono guardare avanti. Non per ignorare il tema, ma nella speranza che i risultati della squadra aiutino tutti a trovare un punto d’intesa.

Il campione ha tantissimi estimatori, sapere che può essere disponibile a parametro zero ingolosisce più di qualcuno. Si è parlato dell’Inter in estate, non è escluso che l’argomento diventi d’attualità più avanti. Attenzione, però, ad altri ingressi in scena. Magari all’estero. Insigne ovviamente tifa Napoli"