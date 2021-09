De Laurentiis a pranzo con l'agente di Insigne: incontro per il rinnovo del capitano

Calciomercato Napoli - Come si legge su Calciomercato.it sarebbe in corso un incontro tra l'agente di Lorenzo insigne e il presidente De Laurentiis: oggetto dell'incontro, ovviamente, la questione del rinnovo contrattuale del capitano del Napoli, in scadenza a giugno 2022.

Rinnovo Insigne: De Laurentiis a pranzo con Pisacane

"C’è un pranzo". Così Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha risposto all’esterno dell’Hotel Britannique, dove alloggia il Napoli a poche ore dalla sfida contro lo Spartak Mosca. Guarda il video in allegato pubblicato da CM.it del collega Ciro Troise.

Pisacane agente Insigne

Dieci minuti prima dell’arrivo di Pisacane, nell’albergo degli azzurri è sbarcato il presidente De Laurentiis proprio per il pranzo con il procuratore del capitano del Napoli.

Nella giornata di ieri in conferenza stampa Insigne ha dichiarato di voler continuare a fare la storia del club azzurro. Prima la chiacchierata a pochi minuti da Napoli–Juventus in tribuna, oggi il pranzo per iniziare a parlare e ridurre le distanze che si sono registrate durante l’estate.