Rinnovo-Gattuso, Sportmediaset annuncia: pronta estensione del contratto, il tecnico ha convinto De Laurentiis

Ultime mercato Napoli. Gennaro Gattuso sta continuando il suo lavoro per risollevare le sorti del Napoli: nelle ultime due gare, contro Lazio e Juventus, sono arrivate due vittorie che hanno rialzato il morale della truppa partenopea.

Rinnovo-Gattuso, pronta la proposta di De Laurentiis

L'ottimo lavoro svolto fino ad ora avrebbe già reso contenta la dirigenza azzurra che vanta un prolungamento automatico in caso di raggiungimento di posto in Champions League. La conferma virtuale per Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli potrebbe però arrivare anche in anticipo: come riportato dal Sportmediaset, il presidente De Laurentiis è particolarmente compiaciuto dell'operato del tecnico ed ha intenzione di rinnovare presto il contratto con l'ex Milan. Si tratterebbe così di un progetto ad ampio raggio, come testimoniato dall'ottimo feeling già nato sul mercato.