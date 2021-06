Rinnovo Fabian, CdM: discorsi bloccati da prima della pandemia! C'è uno scenario che il Napoli per ora non prende in considerazione

Calciomercato Napoli - Prima di pensare ai rinforzi, c’è l’esigenza di guardare prima in casa propria. L’obiettivo è tagliare il monte ingaggi del 30 per cento, il Napoli al lordo tocca quota 140 milioni. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"Fabian ha un ingaggio relativamente basso, guadagna 1,5 milioni, le discussioni per il rinnovo si sono bloccate prima della pandemia sul rapporto tra lo stipendio e il valore della clausola rescissoria. Quel contratto in scadenza nel 2023 pone un problema: se non si rinnova nel medio termine si finisce nel tunnel che ha riguardato Milik. Per raggiungere un’intesa con gli agenti, l’ingaggio dovrebbe essere fortemente aumentato, uno scenario che al momento il Napoli non prende in considerazione"