Rinnovo Caprile-Napoli, da Milano: "Trovato l'accordo! Ecco la nuova durata del contratto"

Mercato Napoli, Elia Caprile rinnova con la SSC Napoli. Ad annunciarlo tramite Twitter è Nicolò Schira. Il portiere di origini partenopee firmerà il prolungamento del contratto fino al 2029

Rinnovo Caprile-Napoli, trovato l'accordo

Ecco cosa ha dichiarato il portiere Elia Caprile su Antonio Conte ed il Napoli a Tuttosport pochi giorni fa

"Non vedo l’ora di incominciare la stagione col Napoli. Arrivare in un top club è motivo di grande orgoglio per me. Vado lì per lavorare sodo con l’obiettivo di farmi trovare pronto e conquistarmi il mio spazio Sarà strano rivedere in azzurro Folorunsho. Abbiamo condiviso un’avventura bellissima a Bari. Ha fatto un grandissimo campionato a Verona e si è meritato la chiamata in nazionale Numero 25 al Napoli? L’ho indossato a Empoli e ha un significato speciale per me. Io sono nato il 25 agosto e mio fratello Jacopo il 25 aprile. Non mi dispiacerebbe tenerlo. A Bari presi il 18 perché era la data di nascita di mio papà e della mia fidanzata Emily. Pronto per essere allenato da Conte? Sono impaziente di conoscerlo. Mi hanno raccontato che è molto esigente, ma su questo andiamo d’accordo. Io sono il primo critico di me stesso e mi impegno ogni giorno per fare sempre meglio".