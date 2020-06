Rinnovo Callejon, Repubblica: la proposta di De Laurentiis non ha fatto breccia

Calciomercato Napoli - Gattuso non ha avuto dubbi l'altro giorno, lanciando Callejon titolare contro la Spal. E la scelta è stata ripagata con una prodezza tipica del repertorio dell’attaccante spagnolo, come racconta Repubblica:

"Callejon ha allontanato i cattivi pensieri e adesso può guardare avanti. L’orizzonte è limitato: il prossimo obiettivo è la sfida con l’Atalanta, spera di poter essere confermato. Il gol alla Spal ha riacceso le speranze dei tifosi che vorrebbero vederlo ancora almeno per un’altra stagione. Sviluppi non ce ne sono, la proposta di De Laurentiis ad autunno (biennale alle cifre attuali) non è stata rifiutata ma non ha neanche fatto breccia"