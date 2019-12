Rinnovo Callejon, Il Mattino: titolare contro il Bologna per risollevare il Napoli, ma lo spagnolo si guarda intorno

Ultime calciomercato Napoli. Josè Maria Callejon potrebbe star vivendo gli ultimi mesi della sua avventura napoletana. L'esterno spagnolo, che oggi sarà titolare contro il Bologna, non ha infatti trovato un accordo per il suo rinnovo contrattuale e a fine anno potrebbe svincolarsi a paramentro zero. Ecco le ultime de Il Mattino:

Josè Callejon e Dries Mertens

Callejon-Napoli, tutto fermo per il rinnovo