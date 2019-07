Rinnovo Callejon, CorSport: si è già a buon punto, la firma fino al 2022 è da ritenersi ormai in dirittura d’arrivo

Ha ripreso esattamente dal punto in cui aveva lasciato. E’ il solito José Maria Callejon, scatenato ed imprendibile, quello che sta facendo bella mostra di sé in Val di Sole, addirittura inarrestabile all’esordio stagionale col Benevento di Inzaghi. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Un uomo equilibrato sia in campo che fuori, mai una parola o un capello fuori posto (ora sono momentaneamente d’un grigio cinerino), e però ancora un ragazzino per ciò ch'è capace di fare nonostante i suoi 32 anni e mezzo. Tanto che si è già a buon punto per un rinnovo (fino al 2022) da ritenersi ormai in dirittura d’arrivo. José è un inguaribile ottimista, la sua “maschera” solitamente imbronciata o corrucciata è solo frutto dell’apparenza, solo sinonimo di concentrazione. Ma non disdegna mai il rilancio”