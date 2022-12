TMW - Ecco la situazione per i rinnovi di Kim Min Jae e Kvaratskhelia

Ultime notizie calciomercato - Dopo i tanti acquisti e cessioni dell'estate, il Napoli sta già lavorando per continuare a blindare gli uomini chiave della rosa. Per questo motivo, si lavora già ai rinnovi dopo quelli di Meret, Zerbin e Anguissa. E adesso i due nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia, arrivati low profile ma già fra le rivelazioni del campionato, vanno blindati.

Ci sono due trattative per il rinnovo col Napoli non semplici che riguardano Kim Min Jae e Kvaratskhelia, a scriverlo è TMW:

"Discorso diverso per Kim min-jae e Kvicha Kvaratskhelia. Nel primo caso, pur di farlo firmare in estate è stata inserita una clausola nel contratto che ora il Napoli vuole eliminare. Nel secondo caso, l'impatto con la Serie A è stato talmente devastante che non si può già discutere di adeguamento".