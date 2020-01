Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato, soffermandosi anche sulla vicenda rinnovi.

Capitolo rinnovi che riguarda Maksimovic e i polacchi Zielinski e Milik. Più giorni passano più si affievoliscono invece le possibilità per Callejon e Mertens che sono in scadenza a giugno e dal primo febbraio potranno svincolarsi. Allo spagnolo si è interessato anche l’Espanyol, il belga è seguito in Italia da Inter e Roma.