Rinnovi Callejon e Mertens, Il Mattino: con Josè intesa raggiunta da tempo. Per Dries tutto in bilico, possibili offerte dall'estero

L'edizione odierna de Il Mattino scrive sulle situazioni contrattuali di Josè Maria Callejon e Dries Mertens, entrambi hanno un contratto in scadenza tra un anno: "Quilon, l'agente di Callejon, ha da tempo un'intesa di massima per il prolungamento di un'altra stagione. Con Mertens il discorso è più complicato perché il Napoli sul belga è in pausa di riflessione: ovvio, tutto dipende anche dalla prossima finestra di gennaio perché nel caso dovesse arrivare un'offerta importante dalla Cina o dagli Stati Uniti (come per Hamsik, per intenderci) ecco che per Mertens potrebbe essere presa in considerazione".