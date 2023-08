Calciomercato Napoli - C’è stato un rilancio dello Sporting Lisbona per Alessandro Zanoli, ma il Napoli fa muro. Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, nonostante la proposta al rialzo da 9 milioni di euro per l'esterno, il Ds Mauro Meluso ha gentilmente declinato la proposta. Il calciatore pertanto, come anticipato dallo stesso Rudi Garcia, va dritto verso una permanenza in rosa dove sarà il vice di Giovanni Di Lorenzo.