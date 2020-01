Rilancio Napoli per Lobotka, Repubblica: o si chiude per sabato o via al piano B

Calciomercato Napoli - Diego Demme e non solo. Il Napoli è pronto a chiudere anche Stanislan Lobotka nelle prossime ore.

Mercato Napoli, accelerata per Lobotka

Come infatti riferisce La Repubblicaoggi in edicola, ieri il club partenopeo ha anche alzato l'offerta al Celta Vigo portandola a 21 milioni di euro bonus inclusi. Se da una parte il tecnico Oscar Garcia si è ormai rassegnati alla partenza del centrocampista slovacco, il presidente Carlos Mourino darà l'ok solo quando avrà portato a casa il sostituto.

Aurelio De Laurentiis, dall'altra parte, non vuole più aspettare oltre. Spunta così una deadline fissata per sabato, altrimenti il Ds Cristiano Giuntoli poi si fionderà su un altro obiettivo. Nel caso in cui dovesse saltare l’operazione per Lobotka - ipotesi comunque difficile come evidenzia il quotidiano - l’alternativa è Jean Michel Seri, mediano del Fulham ma attualmente in prestito al Galatasaray. Il prezzo del cartellino è di 18 milioni, l’ingaggio sarebbe un po’ più alto rispetto al quinquennale a 1,8 milione che percepirebbe Lobotka.