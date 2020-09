Rilancio del City per Koulibaly, spuntano due bonus per accontentare De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Rilancio del Manchester City per Kalidou Koulibaly. Come rivela La Repubblica oggi in edicola, il club inglese si è portato a un'offerta complessiva da 75 milioni euro di fronte alla richiesta di almeno 80 di Aurelio De Laurentiis.

Mercato Napoli, il punto sulla cessione di Koulibaly

