Ricordate Ciciretti? Ecco che fine ha fatto e dove andrà a giocare

Vi ricordate di Amato Ciciretti? Il giocatore ex Napoli, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha infatti trovato l'accordo con il Benevento del presidente Oreste Vigorito per il ritorno in giallorosso. Accordo su base annuale con opzione per la stagione successiva.

Ciciretti (29) con la maglia del club sannita fra il 2015 e il 2018 ha collezionato 80 presenze con 16 gol e 21 assist. Nel corso della sua carriera il giocatore romani ha indossato anche le casacche di Chievo Verona, L'Aquila, Messina, Carrarese, Empoli, Parma, Pistoiese e Como. Attualmente è svincolato.