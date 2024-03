Ricordate Artur Jorge del Braga? Dove può allenare la prossima stagione

Calciomercato - Ricordate Artur Jorge del Braga che ha affrontato il Napoli in Champions League? Futuro a sorpresa per il tecnico portoghese.

Calciomercato, nuvoa squadra a sorpresa per Artur Jorge

Secondo quanto infatti svelano in Brasile dalla redazione di GloboEsporte, l’allenatore lusitano è pronto a lasciare la patria per sbarcare a Rio de Janeiro a fine stagione per guidare il Botafogo. Negli ultimi anni sono stati diversi i tecnici portoghesi sbarcati nel Brasileirao e capace di lasciare anche un segno importante e Artur Jorge - se confermato - sarebbe l'ultimissimo di questa lista.