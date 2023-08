Richiesta shock: De Laurentiis vuole 20 milioni per cedere Mario Rui!

Calciomercato Napoli, De Laurentiis è ancora alle prese con i rinnovi contrattuali. Tra le situazioni più complicate c'è quella del terzino portoghese Mario Rui, che ha un contratto in scadenza nel 2024 e con il quale non c'è ancora un accordo per il prolungamento di contratto fino al 2026.

Mario Rui

Della cosa è già stato informato anche il tecnico Rudi Garcia. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere del Mezzogiorno, lo stesso Mario Rui è pronto a valutare con grande attenzione proposte più congrue che dovessero pervenire nei prossimi giorni.

Viene segnalato anche come all'interessamento della Lazio, il presidente del Napoli abbia risposto pretendendo ben 20 milioni di euro per la cessione di Mario Rui. Una richiesta shock se si pensa che il portoghese ha già 32 anni ed un solo anno di contratto.