Ricardo Rodriguez-Napoli, Sky: affare saltato per divergenze sulla formula con il Milan, fissate le visite mediche con il PSV ma c'è un intoppo

Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle ultime novità in casa Napoli nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Milan non ha dato l’OK al trasferimento di Ricardo Rodriguez al Napoli perché gli azzurri chiedevano il prestito con diritto di riscatto. Domani mattina dovrebbe fare le visite mediche ma i rossoneri, prima di autorizzare questo passaggio, cerca il suo sostituto ed ha individuato in Vina l’erede dello svizzero. Il calciatore è voluto anche dal Flamengo ma preferisce la squadra di Milano. L’alternativa è Laxalt ma se non dovesse arrivare nessuno dei due il laterale mancino potrebbe anche restare alla corte di Pioli”.