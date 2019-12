Ricardo Rodriguez-Napoli, novità sulla formula dell'affare con il Milan: da domani si potrebbe chiudere

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli sembrerebbe fortemente interessato a Ricardo Rodriguez del Milan come terzino sinistro.

"Questione terzino: Ricardo Rodriguez ha sbaragliato la concorrenza e con il Milan si sta ragionando sul prestito con diritto di riscatto. Ci sono altri passi avanti con l’Inter per avere in prestito Politano, però il club nerazzurro avrebbe ampliato la contropartita: non solo Llorente, ma anche Ghoulam andrebbe bene come elemento da inserire nello scambio di prestiti. Da domani è attesa una risposta definitiva".