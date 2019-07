Ricardo Rodriguez, l'agente: "Anni fa poteva diventare un calciatore del Napoli: organizzammo anche una vacanza in città"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca Di Domenico, procuratore tra gli altri di Ricardo Rodriguez “Anni fa Ricardo Rodriguez poteva diventare un giocatore del Napoli e infatti organizzammo anche una vacanza a Napoli. Ora però, è felice di stare al Milan, è in ritiro e tra poco inizierà una tournée importante. Credo che sarà un campionato competitivo e il Milan sarà protagonista. Giampaolo non lo conosco come allenatore, ma lo ricordo quando giocava nel Giulianova, era un giocatore importantissimo e da abruzzese sono molto felice che sieda sulla panchina del Milan. Anche l’Inter sta ripartendo con personaggi nuovi e per questo non credo sia la favorita per lo scudetto come in tanti dicono. Il Napoli viene criticato sempre ingiustamente, ma sta operando molto bene e bisogna essere soddisfatti di ciò che sta facendo”.