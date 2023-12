Retroscena Samardzic Napoli: Giuntoli ci aveva provato già 2 estati fa

Napoli - Samardzic era un pallino dell’ex ds Giuntoli: lo aveva segnalato da una vita e ci aveva già provato un paio d’estati fa e anche lo scorso inverno in vista del futuro, ma poi le cose sono andate diversamente e il raffinato centrocampista che fa tutto (e bene) con il sinistro ha preso la strada dell’Inter. Ad agosto sembrava un acquisto già fatto: prestito oneroso intorno ai 4 milioni di euro, obbligo di riscatto fissato a 16 milioni e altri 2 milioni di bonus eventuali. Visite mediche effettuate, poi il giocatore cambia agente sul fotofinish e salta tutto. Ora è Napoli o Lazio in Serie A come riporta il Corriere dello Sport.