Retroscena Repubblica - Il Napoli ha beffato la Juventus per Buongiorno: Giuntoli aveva pareggiato l'offerta di Manna

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Sorpresa in casa Napoli, dove è atteso anche Alessandro Buongiorno nel ritiro in Trentino: secondo Repubblica infatti, il difensore appena acquistato potrebbe rinunciare agli ultimi giorni di ferie per essere subito a disposizione di Antonio Conte. Ma c'è un altro tema, perché anche la Juventus aveva provato a prendere il difensore del Toro:

"Buongiorno alla fine ha scelto il Napoli, ma con il suo procuratore Beppe Riso aveva esplorato anche altre possibili mete. Due su tutte: Inter e Juventus. I nerazzurri lo avevano valutato come possibile alternativa a De Vrij, in caso di partenza dell’olandese. I bianconeri si sono spinti fino a pareggiare l’offerta di Manna e De Laurentiis al Torino. Per convincere il giocatore si è speso di persona anche Thiago Motta, che lo apprezza molto. Ma il suo passato granata ha spinto il nuovo difensore azzurro a escludere questa possibilità. L’accelerazione della trattativa per il trasferimento del Buongiorno al Napoli si è avuta fra il 4 e il 5 luglio scorsi quando Manna, fotografato all’hotel Principe di Savoia a Milano, ha trovato la quadra durante una notte di telefonate con l’agente Riso, a cui ha partecipato anche De Laurentiis. Il nodo da sciogliere riguardava la clausola di rescissione, fissata a circa 70 milioni e attivabile dopo la terza stagione, in corrispondenza con la scadenza del contratto di Conte".