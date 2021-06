Ultimissime calcio Napoli - Il vice di Luciano Spalletti non sarà Martusciello. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, il tecnico avrebbe rifiutato. Ecco le parole di Pedullà:

E per il ruolo di vice c’è l’idea Martusciello, che ha già lavorato con Sarri. Lo stesso Martusciello era stato sondato dal Napoli per entrare nello staff di Spalletti ma ha detto no. Ma procediamo a piccoli passi, prima la firma di Sarri che non poteva essere arrivata nel pomeriggio.