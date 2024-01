Retroscena Nehuen Perez: il Napoli lo paga 18 milioni, maxi-percentuale all'Atletico Madrid!

Calciomercato SSC Napoli - Nehuen Perez è ormai ad un passo dall'arrivare in azzurro, dopo che l'Udinese sembra aver trovato il sostituto: è Ryan Porteous, difensore scozzese del Watford.

L'edizione odierna de Il Mattino svela il retroscena con la percentuale di futura rivendita che andrà all'Atletico Madrid:

"L'arrivo di Nehuen Perez è il quinto colpo in entrata da parte del Napoli in questa campagna di riparazione di gennaio. Perez arriva per la cifra di 18 milioni di euro. Il difensore argentino aveva accettato da tempo e senza battere ciglio la corte del club campione d'Italia e si trasferirà alle pendici del Vesuvio per quattro anni (fino al 2028) con opzione per il quinto, con un ingaggio di circa un milione e mezzo a stagione (escluso bonus e premi ad obiettivo). Già solo per lo stipendio, il promettente sudamericano ha fatto un quadruplo salto in alto rispetto a quanto percepiva con i friulani (circa 400mila euro a stagione).

Perez infatti aveva voglia di misurarsi in un club di prima fascia in A e soprattutto di giocare la Champions che aveva sfiorato con l'Atletico Madrid. Proprio il club spagnolo ha rappresentato una sorta di ostacolo per il buon fine dell'operazione. L'Udinese infatti, quando ha prelevato Nehuen dall'Atletico, ha accettato di riconoscere ai Colchoneros una percentuale molto alta (si parla del 50%) in caso di rivendita del giocatore. Detto, fatto. È stato anche per questo che la famiglia Pozzo ha alzato la posta dopo la prima offerta di De Laurentiis che ha portato avanti in prima persona la trattativa di 15 milioni di euro. Non solo. I friulani avrebbero voluto cedere il giocatore soltanto a giugno, ma il rilancio azzurro li ha fatti prima vacillare e poi crollare".