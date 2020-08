Retroscena Gazzetta, Ricci tentennò sull'offerta da 11 milioni del Napoli: ora Fiorentina e Dormund sono in pole per il giovane centrocampista dell'Empoli

Ultime calciomercato Napoli. Samuele Ricci, giovane centrocampista classe 2001 dell'Empoli, è stato trattato a lungo dal Napoli in vista della prossima stagione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto di mercato sul ragazzo, svelando anche un retroscenda sulla trattativa con gli azzurri:

"Uno come Ricci finisce sul taccuino di tutti, c’è poco da scrivere e sottolineare. È quanto ha fatto il Napoli, pronto a staccare un assegno da 11 milioni più i bonus che avrebbe voluto l’Empoli. Corsi interpellò il ragazzo, notò un momento di profonda riflessione che si trasformò presto nella necessità di prendere tempo. Ora il Napoli è alle spalle, più facile che sia la Fiorentina a procedere fino in fondo, pur non dimenticando che ci sono stati altri club (Milan in testa) ad aver fatto sondaggi approfonditi. E poi il signor Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund".