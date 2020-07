Retroscena Gazzetta: in casa Napoli c'era ottimismo per Osimhen, era stato allestito tutto per le visite mediche!

Ultime mercato Napoli - Segnali discordanti. Che fanno diventare l’affaire Osimhen un giallo. Con un nuovo protagonista, l’agente William D’Avila - che sta rimettendo in discussione il frutto di un accordo già trovato fra Lilla e Napoli per portare il nigeriano alla corte di Gattuso. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"In casa azzurra prevaleva l’ottimismo. Tanto che da un paio di giorni è stato allestito tutto per le visite mediche, che sembravano imminenti e ora lo diventano un po’ meno. E vediamo di capire cosa è successo nelle ultime 24/48 ore. Non c’è dubbio che il cambio di procuratori, spinto dai parenti e dall’entourage dell’attaccante, alla fine sia diventato l’aspetto dirimente che ha allungato i tempi. Che il Napoli, ma anche il Lilla, per ragioni diverse volevano accelerare. Il cambio in corsa ora sta complicando la situazione aprendo nuovi scenari, imprevedibili e non certo positivi"