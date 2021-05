Retroscena - Gattuso ieri sperava un segnale di disgelo, indifferenza ADL! Niente dietrofront per principio

Ultimissime calcio Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino svela quanto accaduto nel post gara contro la Fiorentina, trasferta che ha visto gli uomini di Gattuso contro i viola in una partita chiave per la qualificazione in Champions League 2021-22

Gattuso De Laurentiis, resta il gelo

Secondo il quotidiano Gattuso, prima di approfondire il discorso con la Fiorentina, voleva capire prima se De Laurentiis avrebbe fatto o no il grande passo di riavvicinamento. A dire il vero, sperava ancora ieri che qualcosa potesse cambiare, che magari come a Barcellona dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions, il presidente gli desse un appuntamento all’improvviso. Nulla, nessuna proposta, nessun segnale di disgelo.

Il quotidiano chiosa: