Si farà le ossa altrove Gianluca Gaetano: il diciannovenne centrocampista napoletano concluderà la stagione in prestito alla Cremonese. In Serie B: «Grazie Napoli. A presto», il suo commiato social dopo un’esperienza comunque indimenticabile, con tanto di esordio in Champions, con il Genk.

Curiosità riportata dal Corriere dello Sport: il nuovo manager di Gaetano è una vecchia conoscenza di casa azzurri, Alessandro Pellegrini, già manager di Sarri all’epoca del suo arrivo da queste parti.