Retroscena Callejon, Repubblica: spunta tutta la verità, ecco chi è stato a convincerlo a restare!

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna di Repubblica svela un interessante retroscena su Josè Maria Callejon e la SSC Napoli

Quando Andrea Petagna realizza al San Paolo il provvisorio pareggio della Spal, non gli viene di esultare perché ha di fronte i futuri compagni del Napoli, la società che ne ha acquistato il cartellino a gennaio e nella quale si sarebbe dovuto trasferire dal 1° luglio, cioè mercoledì. Il cambio di casacca del centravanti friulano e di altri 38 calciatori di A nella stessa situazione, in prestito con obbligo o diritto di riscatto, è stato rimandato dalla Figc di due mesi, per salvaguardare nei limiti del possibile la regolarità di questo anomalo finale di stagione in cui si gioca ben oltre il 30 giugno. Le altre falle potranno però essere tappate solo grazie agli accordi individuali. Come quello trovato in extremis tra Aurelio De Laurentiis e José Callejon, pure lui a segno ieri a Napoli. Lo spagnolo non ha rinnovato e dopo sette stagioni in Italia poteva quindi liberarsi a parametro zero domani sera, come ha fatto Cavani col Psg rinunciando alla Champions. Sono stati Gattuso e i compagni a convincerlo a rinviare l’addio al 31 agosto, evitando così di terminare in anticipo e senza un saluto la sua storia di amore con la maglia azzurra.