Resta viva la pista che porta a Basic! Il Mattino: la volontà del croato c'è, resta da capire se il Bordeaux alzerà le pretese dopo l'inserimento di altre società

Calciomercato Napoli - L'altra priorità del Napoli in sede di calciomercato è quella del mediano, dopo l'addio di Bakayoko rientrato al Chelsea per fine prestito. Ne parla Il Mattino.

"Spunta l'interesse per Mattias Svanberg: il 23enne svedese piace per la qualità nelle due fasi. Il Bologna spara alto: almeno 20 milioni. Senza un'operazione in uscita, ad esempio Fabian complesso puntare allo scandinavo. Resta viva la pista che porta a Toma Basic del Bordeaux: la volontà del giocatore c'è, resta da capire se il club transalpino alzerà le pretese dopo l'inserimento di altre società"