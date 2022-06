Repubblica.it - Koulibaly attende il rilancio del Napoli: incontro nel ritiro con ADL

Kalidou Koulibaly è in attesa di un rilancio sulla proposta di rinnovo del Napoli. E' quanto afferma il portale di Repubblica.it, sottolineando come alla finestra ci sia anche la Juventus pronta all'assalto del difensore

Kalidou Koulibaly affronterà il suo futuro al ritorno dalle vacanze. Il desiderio del difensore, 30 anni, è terminare la carriera a Napoli. I contatti tra il suo entourage e il club vanno avanti da qualche settimana, ma Aurelio De Laurentiis deve fare uno sforzo economico per andare incontro alle richieste del giocatore.

Barcellona e Juventus monitorano la situazione, con il club bianconero che potrebbe tentare l'assalto in caso di fumata nera definitiva con il Napoli. Koulibaly è convocato per il ritiro, Luciano Spalletti lo aspetta e in quella circostanza ci sarà un incontro diretto tra lo stesso Koulibaly e De Laurentiis.

La volontà del presidente - come quella del difensore - è trovare un accordo, in caso contrario il centrale difensivo può finire sul mercato e la Juventus - che ha incassato 20 milioni dall'Atalanta per Merih Demiral - potrebbe tentare l'affondo.