Repubblica - Tesoretto di oltre 50 milioni da cinque cessioni: tutto sull'attaccante

Il Napoli ha chiuso per Di Lorenzo, affare da 10 milioni di euro. Un colpo diverso da quello ipotizzato per Trippier, ma come riferisce l'edizione odierna di Repubblica la strategia è stata quella di evitare un dispendio economico per il terzino e concentrarsi sull'attaccante per riaccendere anche l'entusiasmo del pubblico.

Questo colpo, poi, andrebbe finanziato dalle cessioni, il diktat infatti è quello di vendere prima. Ad oggi la lista di quelli in uscita è rappresentata da Hysaj, Mario Rui, Diawara, Inglese e il portiere Sepe. Tra i due terzini e Inglese la valutazione è di 35 e 20 milioni. Con il prezzo di Diawara che si è ridotto considerevolmente. Ecco perché si può pensare ad un tesoretto di oltre 50 milioni derivante da queste cessioni.