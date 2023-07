Repubblica - Summit ADL-Rudi Garcia, il Napoli farà 5 acquisti: ecco i ruoli

Calciomercato SSC Napoli - Le linee guida per il mercato sono state concordate durante il proficuo vertice di lunedì sera al Britannique in Corso Vittorio Emanuele, in cui Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia hanno fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli in un clima di grande sintonia.

Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, il Napoli ha in mente di realizzare cinque acquisti in questa sessione di mercato:

"L’unica vera incognita è legata al futuro di Victor Osimhen, che dipenderà dall’eventuale arrivo di un’offerta irrinunciabile, di cui peraltro per il momento non ci sono tracce. Presidente e allenatore non hanno dunque nemmeno parlato dell’arrivo di un nuovo centravanti titolare e si sono concentrati sulle altre trattative da portare a termine, che serviranno a mettere la squadra nelle condizioni ideali per difendere lo scudetto. Si può solo quantificare il numero e pure la distribuzione per reparti dei rinforzi in arrivo, per adesso: due difensori, due centrocampisti e un esterno d’attacco".