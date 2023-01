Repubblica sull'affare Bereszynski: Napoli fermo sul mercato per scelta! Così bisogna accontentarsi dei rimasugli

Un un mercato dove non sta girando un centesimo, come racconta l'edizione odierna di Repubblica, le big quasi tutte al palo, chi per scelta (il Napoli) e chi per necessità (la Juventus specialmente), la caccia al parametro zero è essenziale.

Mercato Napoli, c'è Bereszynski

"Marcus Thuram, entrato nelle mire del Manchester United, disposto a scucire subito 15 milioni al Borussia Moenchengladbach. L’Inter da settimane parla con l’entourage del calciatore per trovare un accordo, ma il ragazzone è finito sul taccuino di altri top club, due in particolare: oltre allo United, il Bayern Monaco. La volontà di Thuram è quella di giocare in Premier: Inter e Bayern Monaco quindi rischiano la beffa. Così bisogna accontentarsi dei rimasugli, come Bereszynski al Napoli (alla Sampdoria va in cambio Zanoli)"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli