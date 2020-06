Repubblica su Lozano: "In uscita come Callejon e Milik, avrà l’ultima possibilità di gettare via l’etichetta di flop"

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si getta a capofitto nel mondo Napoli e dedica ampio spazio alle vicende che riguardano l'attacco azzurro:

"L’emblema dell’attacco sarà Mertens, annunciato in grande condizione fisica e mentale. Scalpita Insigne, avrà la sua occasione Politano, che proverà a scalzare Callejòn. Lo spagnolo è in scadenza e andrà trovata una soluzione per gli ultimi due mesi della stagione. Il suo futuro sembra lontano da Napoli, così come Milik e Lozano. Il messicano avrà l’ultima possibilità di gettare via l’etichetta di flop che lo ha accompagnato finora"